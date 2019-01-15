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Суд продлил арест четырем украинским военным, задержанным в Черном море

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16:32 15.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лефортовский суд Москвы продлил до 24 апреля срок ареста четверых из 24 украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы в Керченском проливе, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следственных органов и продлить срок содержания под стражей до 24 апреля", - огласила решение судья Альбина Галимова.

Судья вынесла решение в отношении Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого и Сергея Цыбизова.

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