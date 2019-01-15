Суд продлил арест четырем украинским военным, задержанным в Черном море
16:32 15.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лефортовский суд Москвы продлил до 24 апреля срок ареста четверых из 24 украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы в Керченском проливе, передает корр. ТАСС из зала суда.
"Суд постановил удовлетворить ходатайство следственных органов и продлить срок содержания под стражей до 24 апреля", - огласила решение судья Альбина Галимова.
Судья вынесла решение в отношении Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого и Сергея Цыбизова.
Новости
- 18:00 15.01.2019
- Замгоссекретаря США назвала встречу по ДРСМД "разочаровывающей"
- 17:32 15.01.2019
- В США из Гондураса направился новый караван мигрантов
- 17:12 15.01.2019
- Трамп замышлял выйти из НАТО - NYT
- 17:00 15.01.2019
- Госдума поддержала меры против "театральных спекулянтов"
- 16:12 15.01.2019
- Туроператоры выступили против налога на выезд
- 16:00 15.01.2019
- Южная Корея перестала называть КНДР "врагом"
- 15:49 15.01.2019
- За последние два года в Москве стало на 2000 врачей больше
- 15:32 15.01.2019
- Дефицит кадров в РФ в технологических сферах составляет около 1 млн человек
- 15:12 15.01.2019
- Система экстренного вызова 112 полноценно работает только в 12 регионах
- 15:00 15.01.2019
- В правительстве рассчитывают, что убыль населения сменится приростом в 2023–2024 годах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать