Суд продлил арест четырем украинским военным, задержанным в Черном море

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лефортовский суд Москвы продлил до 24 апреля срок ареста четверых из 24 украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы в Керченском проливе, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следственных органов и продлить срок содержания под стражей до 24 апреля", - огласила решение судья Альбина Галимова.

Судья вынесла решение в отношении Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого и Сергея Цыбизова.