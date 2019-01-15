Трамп замышлял выйти из НАТО - NYT

17:12 Источник: Lenta.ru

Президент США Дональд Трамп замышлял выйти из НАТО. Как пишет The New York Times, такое решение было бы равнозначно распаду Североатлантического альянса.

Как сообщили источники в администрации президента, за 2018 год глава государства несколько раз в частных беседах высказывал желание выйти из организации. По словам собеседников газеты, они боялись, что Трамп может всерьез задуматься о таком решении из-за разногласий с европейскими союзниками по поводу военного бюджета.

В частности, во время саммита лидеров стран-членов НАТО летом 2018-го американский лидер говорил своим советникам по национальной безопасности, что не видит смысла в существовании альянса и предложил США выйти из него. В то же время, как пишет издание, советники, среди которых был бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис и нынешний советник по нацбезопасности Джон Болтон, старались изо всех сил придерживаться изначального курса военной стратегии без упоминания замыслов президента. Это, по их мнению, резко снизило бы влияние Вашингтона в Европе и «придало бы сил» России на десятилетия вперед.

Сейчас советников лидера все еще беспокоят его неоднократные заявления о желании выйти из НАТО.

Трамп неоднократно критиковал государства-члены за недостаточные военные расходы. По мнению американского лидера, вместо установленных 2 процентов страны НАТО должны отчислять на военные нужды 4 процента ВВП. К тому же двухпроцентного показателя необходимо достичь ранее чем в 2024 году, как это установлено соответствующей декларацией.

США тратят на НАТО 3,58 процента ВВП — больше всех остальных. Lenta.Ru