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В США из Гондураса направился новый караван мигрантов

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17:32 15.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый караван из сотен мигрантов направился из гондурасского города Сан-Педро-Сула в США. Об этом сообщило во вторник агентство Рейтер.

По оценкам главы отдела по вопросам мигрантов местного Центра по исследованию и продвижению прав человека, к настоящему моменту к каравану присоединились от 600 до 800 человек, отмечает агентство.

В конце ноября порядка 500 мигрантов из Центральной Америки попытались прорваться из мексиканского города Тихуана на территорию США. Американские силовики использовали против них слезоточивый газ. Спустя день власти Мексики депортировали из страны 98 участников этого инцидента и повысили меры безопасности в Тихуане.

Еще в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп грозил полностью закрыть границу с Мексикой и направить военных на ее защиту для ограничения притока нелегальных мигрантов. Позже президент США распорядился привлечь Национальную гвардию к охране границы, но ее так и не закрыли.

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