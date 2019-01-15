Замгоссекретаря США назвала встречу по ДРСМД "разочаровывающей"
18:00 15.01.2019 Источник: Известия
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон назвала встречу с российскими представителями в Женеве (Швейцария) по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) разочаровывающей. Такое заявление она сделала во вторник, 15 января, по итогам переговоров.
«Встреча была разочаровывающей, потому что ясно, что Россия продолжает нарушать договор и не была готова объяснить, как она планирует вернуться к его полному и проверяемому выполнению», — приводит слова американского политика агентство «РИА Новости». Томпсон также призвала РФ уничтожить ракетную систему, которая «не соответствует договору».
Межведомственные российско-американские консультации по ДРСМД состоялись во вторник в Женеве. С российской стороны в переговорах участвовал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, с американской — первый заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон. Встреча проходила в закрытом формате и продлились более двух часов. Она состоялась на фоне объявленных американским лидером Дональдом Трампом планов о выходе из ДРСМД. Глава американского государства заявил 20 октября, что Россия якобы не выполняет условий соглашения.
В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что американская сторона приостановит выполнение своих обязательств по договору, если Россия не вернется к исполнению соглашения в течение 60 дней. Вашингтон призвал Москву отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать ее согласно положениям документа. Глава российского МИДа Сергей Лавров предупредил о последующих ответных мерах при наличии угрозы размещения в Европе американских ракет.
В октябре президент России Владимир Путин заявил, что Москва «быстро и эффективно» ответит на выход США из соглашения. Известия
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