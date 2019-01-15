Число жертв взрыва газа в доме в Шахтах увеличилось до четырех
18:40 15.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасатели обнаружили на месте взрыва газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области тела двух человек - мужчины и женщины. Об этом сообщил журналистам во вторник начальник Главного управления МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко.
"Мы находимся в стадии поисково-спасательных работ, в настоящее время обнаружены тела еще двух погибших, они проживали в квартире № 68 - мужчина и женщина. В настоящее время остается неизвестной судьба еще одного человека", - сказал он.
Ранее сообщалось о двух погибших в результате обрушения части дома.
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