США идут на слом Договора о РСМД - Рябков

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не желают считаться с претензиями России по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и идут на разрушение соглашения. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам консультаций с США по ДРСМД.

"Мы считаем, что Россия строжайшим образом договор выполняет, а США усугубляют ситуацию, не желая считаться с нашими претензиями, - сказал Рябков. - После контакта в Женеве видим четкое стремление США идти на слом договора".