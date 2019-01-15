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РФ готова предложить Белоруссии обновить договор о Союзном государстве - Силуанов

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20:00 15.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Антон Силуанов: РФ готова предложить Белоруссии обновить договор о Союзном государстве. Об этом первый вице-премьер и министр финансов заявил в ходе Гайдаровского форума.

«Сейчас у нас создана рабочая группа. С нашей стороны, с российской, с белорусской стороны мы должны посмотреть текст союзного договора, где-то, возможно, предложить его актуализировать. И тогда, если мы хотим интегрироваться, мы, собственно, не возражаем против этого», — сказал он в интервью телеканалу РБК.

При этом, как отмечает ТАСС, Антон Силуанов признал, что в последнее время «движение по пути создания Союзного государства затормозилось и практически не реализовывалось».

«Мы говорим, давайте обновим этот договор. Но если мы строим Союзное государство, какие-то признаки этого Союзного государства должны выполняться», — добавил глава российского Минфина.

Агентство напоминает, что в последнее время Минск пытается добиться от Москвы компенсации потерь от налогового манёвра, который проводит Россия. Он приведёт к удорожанию нефти для белорусских НПЗ. Говорит Москва

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