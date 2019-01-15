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Новости

Путин сменил посла России в ЦАР

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20:40 15.01.2019 Источник: Эхо Москвы

Владимир Путин сменил посла России в Центральноафриканской республике. Вместо Сергея Лобанова назначен Владимир Титоренко. Опубликованы соответствующие указы президента. В разные годы Титоренко возглавлял посольства России в Ираке, Алжире и Катаре. Эхо Москвы

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