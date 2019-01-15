Турция не видит связи между покупкой ЗРС С-400 и ЗРК Patriot

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция не видит какой-либо взаимосвязи между покупкой Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем С-400 и возможным приобретением у Вашингтона зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. С таким утверждением выступил во вторник на пресс-конференции в турецкой столице официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"На наш взгляд не никакой связи, корреляции или условий между покупкой ЗРС С-400 и ЗРК Patriot", - сказал он.

18 декабря 2018 года стало известно, что американская администрация приняла решение продать Анкаре ЗРК Patriot на общую сумму 3,5 млрд долларов. Продажа Турции комплексов Patriot никак не скажется на договоренности Москвы и Анкары о поставках С-400, заявил 19 декабря журналистам пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставок Анкаре систем С-400 составляет 2,5 млрд долларов.