Парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором
22:07 15.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы приняла положение, согласно которому Николас Мадуро объявляется узурпатором в связи с его вступлением в должность президента после переизбрания на второй срок. Об этом во вторник сообщило агентство Рейтер.
Согласно его данным, такая мера означает признание всех действий Мадуро лишенными законной силы.
Ранее Рейтер сообщил о планах парламента Венесуэлы, который находится под контролем оппозиции, призвать ряд государств заморозить доступ правительства Мадуро к счетам в зарубежных банках. Парламентарии намеревались обратиться с соответствующим призывом к финансовым регуляторам США, ЕС, Чили и Бразилии.
10 января победитель президентских выборов в Венесуэле Николас Мадуро вступил в должность главы государства. При этом США и страны Группы Лимы (за исключением Мексики) заявили, что не признают его полномочия, призвав к проведению нового голосования.
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