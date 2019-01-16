Британские депутаты проголосовали против сделки об условиях Brexit
22:55 15.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британские депутаты отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время состоявшегося во вторник решающего голосования 432 депутата высказались против сделки, одобренной Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года после 1,5 лет переговоров. Поддержали этот проект соглашения, на принятии которого настаивала премьер-министр Тереза Мэй, 202 депутата.
Таким образом, сделка отклонена с разницей в 230 голосов, что стало самым крупным поражением британского премьера в парламенте за последние 95 лет.
Лидер британских лейбористов Джереми Корбин объявил о запуске процедуры вотума недоверия премьер-министру Мэй.
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