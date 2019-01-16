СМИ: Макрон исключил возможность новых переговоров по Brexit
07:30 16.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон исключил возможность новых переговоров Евросоюза с Великобританией об условиях ее выхода. Об этом во вторник сообщила газета "Фигаро".
"Можно улучшить один или два пункта, но я в это особенно не верю, потому что мы сделали максимум возможного для соглашения и не станем для решения внутренней британской проблемы отказываться от защиты интересов европейцев", - отметил президент.
Он также добавил, что от выхода королевства из ЕС без соглашения в первую очередь проиграют сами британцы.
Новости
- 07:45 16.01.2019
- При разборе завалов на месте взрыва обнаружено пятое тело -МЧС
- 07:15 16.01.2019
- Путин заявил, что РФ не намерена вмешиваться в церковные процессы на Украине
- 22:55 15.01.2019
- Британские депутаты проголосовали против сделки об условиях Brexit
- 22:07 15.01.2019
- Парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором
- 21:20 15.01.2019
- Турция не видит связи между покупкой ЗРС С-400 и ЗРК Patriot
- 20:40 15.01.2019
- Путин сменил посла России в ЦАР
- 20:00 15.01.2019
- РФ готова предложить Белоруссии обновить договор о Союзном государстве - Силуанов
- 19:20 15.01.2019
- США идут на слом Договора о РСМД - Рябков
- 18:40 15.01.2019
- Число жертв взрыва газа в доме в Шахтах увеличилось до четырех
- 18:00 15.01.2019
- Замгоссекретаря США назвала встречу по ДРСМД "разочаровывающей"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать