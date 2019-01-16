При разборе завалов на месте взрыва обнаружено пятое тело -МЧС

07:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели при разборе завалов на месте взрыва в жилом доме в Шахтах в Ростовской области обнаружили тело девушки, ставшей пятой жертвой этой трагедии. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов последнего, пятого, погибшего. Поисковая операция завершена", - сказал представитель МЧС.

Взрыв газа в девятиэтажном жилом доме в Ростовской области произошел утром 14 января. В результате обрушились 9-й и 8-й этажи. Были спасены семь человек, пять погибли. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.



