КНДР считает военные учения США и Южной Кореи репетицией вторжения
08:15 16.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совместные южнокорейско-американские командно-штабные учения Key Resolve ("Ки ризолв", "Ключевое решение") начнутся 4 марта и продлятся примерно две недели. Об этом сообщил в среду телеканал Кей-би-эс со ссылкой на собственные источники в министерстве национальной обороны страны.
В настоящий момент стороны обсуждают последние детали предстоящих учений, отмечает телеканал. Кроме того, по его сведениям, военные США и Южной Кореи рассматривают возможность изменения их названия на "19-1". Это делается для того, чтобы избежать критики со стороны КНДР, считающей само наименование Key Resolve провокационным.
При этом другие совместные учения Freedom Guardian ("Фридом гардиан", "Страж свободы"), запланированные на август, могут получить название "19-2".
Пхеньян считает американо-южнокорейские маневры репетицией вторжения союзников в КНДР и предпринимает контрмеры военного характера, которые Сеул и Вашингтон в свою очередь считают провокациями.
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