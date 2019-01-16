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Граждане США и Британии погибли при нападении боевиков на отель в Найроби

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09:32 16.01.2019 Источник: Газета.Ru

В столице Кении Найроби в результате нападения боевиков на отель погибли 15 человек, в их числе гражданин США и гражданин Британии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудника местного морга.

Отмечается, что такой вывод был сделан по наличию документов, удостоверяющих личность. Еще 11 жертв нападения оказались кенийцами, а двое не имели при себе документов. В Госдепе подтвердили, что в Кении погиб гражданин США. Комментариев от внешнеполитического ведомства Британии в настоящее время не поступало.

Ранее сообщалось, что террористы захватили город в Нигерии.  Газета.Ru

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