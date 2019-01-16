Пострадавший в Солсбери полицейский вернулся на службу - СМИ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сержант полиции графства Уилтшир Ник Бэйли, пострадавший в результате инцидента в Солсбери в марте прошлого года, вернулся на службу после 10 месяцев восстановления. Об этом сообщила во вторник газета "Гардиан".

"Он чувствует себя хорошо", - рассказал коллега пострадавшего, сотрудник полиции графства Ангус Макферсон. "Но я думаю, что ментальное восстановление будет [происходить] дольше, как было бы с любым из нас, кто подвергся бы чему-нибудь настолько же ужасному. Ему окажут всю необходимую поддержку", - добавил полицейский.