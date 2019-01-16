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Тарифы системы "Платон" могут проиндексировать уже в первом полугодии

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10:05 16.01.2019 Источник: Эхо Москвы

Тарифы системы «Платон» по взиманию платы с грузовиков, могут проиндексировать уже в первом полугодии. Сейчас тариф составляет 1,9 рубля за один километр пути. Согласно постановлению правительства, он должен индексироваться каждый год с поправкой на инфляцию, однако летом 2018-го этот срок перенесли на один год. 

В Минтрансе отмечали, что тарифы проиндексируют только после того, как грузоперевозчики усилят контроль за нарушителями и предоставят отчет о проделанной работе. Эхо Москвы

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