Тарифы системы "Платон" могут проиндексировать уже в первом полугодии

10:05 Источник: Эхо Москвы

Тарифы системы «Платон» по взиманию платы с грузовиков, могут проиндексировать уже в первом полугодии. Сейчас тариф составляет 1,9 рубля за один километр пути. Согласно постановлению правительства, он должен индексироваться каждый год с поправкой на инфляцию, однако летом 2018-го этот срок перенесли на один год.

В Минтрансе отмечали, что тарифы проиндексируют только после того, как грузоперевозчики усилят контроль за нарушителями и предоставят отчет о проделанной работе. Эхо Москвы