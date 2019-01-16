Песков рассказал, что счастлив работать с Путиным и пока не знает, чем займется после
11:00 16.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что его должность не позволяет ему молчать, чтобы застраховаться от проколов. В интервью газете "Аргументы и факты" он рассказал о работе с главой государства, назвав это уникальным шансом.
Представитель Кремля не дал однозначного ответа на вопрос, кем он мог бы работать, когда перестанет быть пресс- секретарем главы государства, но отверг возможность построения карьеры в журналистике. "Я не журналист по образованию и вряд ли им когда-то стану: все-таки для этого нужен особый талант, которого у меня, скорее всего, нет", - объяснил Песков.
"Кем я себя вижу?.. Я работаю в администрации президента с 2000 года: 18 лет! А пресс-секретарем Путина - уже 10 лет. Есть ли жизнь после этой должности, мне пока сложно себе представить", - полагает пресс-секретарь, отметив, что такая жизнь "может быть прекрасна", но ему ее трудно представить.
Но при этом подчеркивает: "Я счастлив, что проработал все эти годы с таким человеком, как Владимир Владимирович. Можно говорить что угодно, но он уже оставил след и в истории нашей страны, и в истории человечества, в этом я глубоко убежден. Поэтому быть рядом с этим, видеть, как на твоих глазах делается история, - это уникальный шанс, который выдается единственный раз в жизни".
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