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Создание Православной церкви Украины стало исключительно политическим проектом - Путин

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10:12 16.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создание Православной церкви Украины является исключительно политическим проектом с целью разделить народы России и Украины, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью сербской газете "Вечерние новости" в преддверии своего визита в Белград. По его словам, Москва не намерена вмешиваться в церковные процессы на Украине, но предупреждает об опасности попыток придания легитимности новой церкви.

"Новая церковная структура является исключительно политическим, светским проектом. Его главная цель - разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но религиозную рознь. Неслучайно в Киеве уже заявили об "окончательном обретении независимости от Москвы", - заявил российский лидер.

 "Повторю: ни о какой духовной жизни речь здесь не идет - мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством. Так же, как нет речи и о самостоятельности "Православной церкви Украины", - сказал президент РФ, подчеркнув, что на деле "Православная церковь Украины" полностью подконтрольна Стамбулу.

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