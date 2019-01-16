В Сербии предотвратили покушение на Путина - СМИ
12:05 16.01.2019 Источник: Lenta.ru
В Сербии арестовали 21-летнего ваххабита, подозреваемого в подготовке покушения на президента России Владимира Путина во время его визита в Белград 17 января. Об этом сообщило сербское издание «Правда».
Как сообщается, полицейский патруль остановил Армина Алибашича на улице в поселке Поток недалеко от города Нови-Пазар. Внимание стражей порядка привлек его рюкзак, в котором в результате обнаружили винтовку с оптическим прицелом.
Сразу после этого дома у молодого человека провели обыск. Во время него был найден целый арсенал оружия и оборудование для изготовления бомбы, в том числе химикаты и компоненты для детонатора. Кроме того, в помещении хранился флаг террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также агитационные материалы и литература этой организации.
Дальнейшая проверка контактов Алибашича показала, что акцию он готовил на дату посещения Белграда российским лидером. В материале отмечается, что «Путин является мишенью террористов из-за войны, которую Россия объявила ИГ», поэтому бомба могла быть задействована где-то именно 17 января.
Эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич считает, что предполагаемый террорист с большой долей вероятности действовал не один. По его словам, «ваххабиты, такие как Алибашич, достаточно подготовлены и вооружены для совершения нападений на стратегическую инфраструктуру и на места массового скопления людей». По его мнению, террористическая угроза из Нови-Пазара имеет корни в мусульманской части соседней Боснии и Герцеговины. Lenta.Ru
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