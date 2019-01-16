0
0
108
Новости

В Сербии предотвратили покушение на Путина - СМИ

Добавить в избранное

12:05 16.01.2019 Источник: Lenta.ru

В Сербии арестовали 21-летнего ваххабита, подозреваемого в подготовке покушения на президента России Владимира Путина во время его визита в Белград 17 января. Об этом сообщило сербское издание «Правда».

Как сообщается, полицейский патруль остановил Армина Алибашича на улице в поселке Поток недалеко от города Нови-Пазар. Внимание стражей порядка привлек его рюкзак, в котором в результате обнаружили винтовку с оптическим прицелом.

Сразу после этого дома у молодого человека провели обыск. Во время него был найден целый арсенал оружия и оборудование для изготовления бомбы, в том числе химикаты и компоненты для детонатора. Кроме того, в помещении хранился флаг террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также агитационные материалы и литература этой организации.

Дальнейшая проверка контактов Алибашича показала, что акцию он готовил на дату посещения Белграда российским лидером. В материале отмечается, что «Путин является мишенью террористов из-за войны, которую Россия объявила ИГ», поэтому бомба могла быть задействована где-то именно 17 января.

Эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич считает, что предполагаемый террорист с большой долей вероятности действовал не один. По его словам, «ваххабиты, такие как Алибашич, достаточно подготовлены и вооружены для совершения нападений на стратегическую инфраструктуру и на места массового скопления людей». По его мнению, террористическая угроза из Нови-Пазара имеет корни в мусульманской части соседней Боснии и Герцеговины. Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

12:20 16.01.2019
В Псковской области пьяный священнослужитель покалечил женщину в ДТП - СМИ
0
36
12:00 16.01.2019
Почти 95 тысяч россиян посетили Японию в 2018 году
0
111
11:32 16.01.2019
В Кремле отвергли возможность договора с Японией, вредящего жителям Курил
0
137
11:20 16.01.2019
Британские законодатели готовят предложение об отсрочке Brexit - FT
0
161
11:05 16.01.2019
Президент Сербии заявил, что всегда советуется с Владимиром Путиным
0
162
11:00 16.01.2019
Песков рассказал, что счастлив работать с Путиным и пока не знает, чем займется после
0
168
10:32 16.01.2019
Сенатор от Нью-Йорка будет баллотироваться в президенты США
0
197
10:12 16.01.2019
Создание Православной церкви Украины стало исключительно политическим проектом - Путин
0
234
10:05 16.01.2019
Тарифы системы "Платон" могут проиндексировать уже в первом полугодии
0
203
10:00 16.01.2019
Пострадавший в Солсбери полицейский вернулся на службу - СМИ
0
213

Возврат к списку