В Псковской области пьяный священнослужитель покалечил женщину в ДТП - СМИ

12:20 Источник: NEWSru.com

В Великих Луках Псковской области иеродиакон, ехавший на Toyota Camry, вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Daewoo Nexia с тремя пассажирами, не считая водителя. ДТП произошло в ночь на 12 января. У одной из пострадавших черепно-мозговая травма, сломаны ребра и раздроблены кости таза.

Сразу после ДТП виновник аварии подошел к пострадавшим и сказал: "Извините, меня занесло". Он оказался иеродиаконом, заведующим канцелярией Великолукского Епархиального управления Андреем Парфеновым. У него в крови обнаружили алкоголь, по некоторым данным - 0,71 промилле при допустимых 0,16 промилле. Очевидцы ДТП отмечали, что чувствовали запах спиртного, находясь рядом со священнослужителем. Информацию об алкогольном опьянении иеродиакона изданию "МБХ-медиа" подтвердили и сотрудники МЧС.

Священнослужитель утверждал, что ничего не пил, а только причастился.

15 января пострадавшую Екатерину Цареву, находящуюся в больнице, посетил доктор теологии, помощник управляющего Великолукской епархии по взаимодействию с государственными и общественными организациями, протоиерей Александр Петряков, часто выступающий на телеканале "Спас". Он заявил пострадавшей, что причиной аварии стало то, что ее покарал Бог. "Может быть, вы думали, о том, как быстрее домой приехать, выпить, на какую-нибудь гулянку сходить, а он так попытался вас остановить", - предположил протоиерей Александр и предложил женщине причаститься.

Иеродиакон Андрей Парфенов 12 января указом Преосвященнейшего Сергия, епископа Великолукского и Невельского, был временно запрещен в священнослужении до завершения следствия, а вот уголовное дело, по словам родных пострадавшей, до сих пор не возбуждено. Newsru.com



