0
0
37
Новости

В Псковской области пьяный священнослужитель покалечил женщину в ДТП - СМИ

Добавить в избранное

12:20 16.01.2019 Источник: NEWSru.com

В Великих Луках Псковской области иеродиакон, ехавший на Toyota Camry, вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Daewoo Nexia с тремя пассажирами, не считая водителя. ДТП произошло в ночь на 12 января. У одной из пострадавших черепно-мозговая травма, сломаны ребра и раздроблены кости таза. 

Сразу после ДТП виновник аварии подошел к пострадавшим и сказал: "Извините, меня занесло". Он оказался иеродиаконом, заведующим канцелярией Великолукского Епархиального управления Андреем Парфеновым. У него в крови обнаружили алкоголь, по некоторым данным - 0,71 промилле при допустимых 0,16 промилле. Очевидцы ДТП отмечали, что чувствовали запах спиртного, находясь рядом со священнослужителем. Информацию об алкогольном опьянении иеродиакона изданию "МБХ-медиа" подтвердили и сотрудники МЧС.

Священнослужитель утверждал, что ничего не пил, а только причастился.

15 января пострадавшую Екатерину Цареву, находящуюся в больнице, посетил доктор теологии, помощник управляющего Великолукской епархии по взаимодействию с государственными и общественными организациями, протоиерей Александр Петряков, часто выступающий на телеканале "Спас". Он заявил пострадавшей, что причиной аварии стало то, что ее покарал Бог. "Может быть, вы думали, о том, как быстрее домой приехать, выпить, на какую-нибудь гулянку сходить, а он так попытался вас остановить", - предположил протоиерей Александр и предложил женщине причаститься.

Иеродиакон Андрей Парфенов 12 января указом Преосвященнейшего Сергия, епископа Великолукского и Невельского, был временно запрещен в священнослужении до завершения следствия, а вот уголовное дело, по словам родных пострадавшей, до сих пор не возбуждено.  Newsru.com

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

12:05 16.01.2019
В Сербии предотвратили покушение на Путина - СМИ
0
108
12:00 16.01.2019
Почти 95 тысяч россиян посетили Японию в 2018 году
0
111
11:32 16.01.2019
В Кремле отвергли возможность договора с Японией, вредящего жителям Курил
0
137
11:20 16.01.2019
Британские законодатели готовят предложение об отсрочке Brexit - FT
0
161
11:05 16.01.2019
Президент Сербии заявил, что всегда советуется с Владимиром Путиным
0
162
11:00 16.01.2019
Песков рассказал, что счастлив работать с Путиным и пока не знает, чем займется после
0
168
10:32 16.01.2019
Сенатор от Нью-Йорка будет баллотироваться в президенты США
0
197
10:12 16.01.2019
Создание Православной церкви Украины стало исключительно политическим проектом - Путин
0
234
10:05 16.01.2019
Тарифы системы "Платон" могут проиндексировать уже в первом полугодии
0
203
10:00 16.01.2019
Пострадавший в Солсбери полицейский вернулся на службу - СМИ
0
213

Возврат к списку