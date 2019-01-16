Три человека пострадали в результате взрыва на заводе в Ленинградской области
12:32 16.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В результате взрыва на заводе в Ленинградской области пострадали три человека. Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» старший дознаватель отдела надзорной деятельности Кингисеппского района УНД главного управления МЧС Сергей Иванов, ЧП произошло на предприятии по производству бетонных смесей.
«В здании на площади 150 квадратных метров, предположительно, из-за паровоздушной смеси произошел взрыв. Пострадавших трое с порезами. Все живы. Там распространения, в принципе, не было, ударная сила была большая и всё. Особо ничего не распространилось. Это двухэтажное кирпичное здание какое-то технологическое, ООО "Полипласт ", производство для бетонных смесей. Это нафталин. Не особо, я сказал бы, что опасно».
На месте работают сотрудники экстренных служб. Говорит Москва
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