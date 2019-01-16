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Скорую помощь во Владивостоке закидали камнями

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13:20 16.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Во Владивостоке закидали камнями скорую помощь. Это произошло, когда бригада медиков прибыла на вызов.

Помощь понадобилась девушке, которая отдыхала в компании друзей. Когда врачи приехали, мужчины стали вести себя агрессивно и забросали спецмашину камнями, разбив лобовое стекло. В результате медики вызвали полицию и только после этого смогли осмотреть девушку, которой стало плохо.

Как рассказали в департаменте здравоохранения Приморья, по данному факту началась проверка. О том, задержаны ли злоумышленнике, не уточняется.  Говорит Москва

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