Скорую помощь во Владивостоке закидали камнями

13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Во Владивостоке закидали камнями скорую помощь. Это произошло, когда бригада медиков прибыла на вызов.

Помощь понадобилась девушке, которая отдыхала в компании друзей. Когда врачи приехали, мужчины стали вести себя агрессивно и забросали спецмашину камнями, разбив лобовое стекло. В результате медики вызвали полицию и только после этого смогли осмотреть девушку, которой стало плохо.

Как рассказали в департаменте здравоохранения Приморья, по данному факту началась проверка. О том, задержаны ли злоумышленнике, не уточняется. Говорит Москва