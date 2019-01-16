Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире - Чубайс

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире, с 2014 года роста энергоэффективности в стране нет, заявил глава Роснано Анатолий Чубайс в ходе Гайдаровского форума.

"Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире. Но поскольку экономический рост у нас не очень наблюдается, то с 2014 года роста энергоэффективности нет, с 2014 года стагнация. Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться в том же месте", - сказал Чубайс.

По его мнению, существуют два "болезненных" пути решения задачи повышения энергоэффективности. "Есть две группы решений, которые способны ситуацию переломить. И та, и другая группы крайне болезненны", - отметил Чубайс.

Так, необходимо решить вопрос с ценами на электроэнергию в России, которые вдвое ниже, чем в мире.

"Так получилось по двум причинам - из-за девальвации рубля и проведенной реформы электроэнергетики, в рамках которой был создан рынок электроэнергии и появилась конкуренция на рынке, снизилась цена на электроэнергию. Низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности, - пояснил Чубайс. - Следует ли из этого, что нам надо повысить цену на электроэнергию? Россия - страна бедная, и с плеча, сходу решить задачу повышения цены - неправильно. Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне".

На это направлена программа по социальным нормам потребления электроэнергии, добавил глава Роснано.

"Второй способ способ повышения энергоэффективности тоже не безболезненный. Он называется просто - запреты. Существует ряд решений, основанных на лобовых запретах в соответствии с лучшими мировыми практиками", - заключил Чубайс.