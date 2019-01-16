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Минюст начнет "отлов" партий, не участвующих в выборах

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14:00 16.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции РФ в июне этого года начнет выявлять партии, которые в течение семи лет с момента регистрации в 2012 году не участвовали в выборах и поэтому подлежат ликвидации. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минюста.

"Анализ соблюдения политическими партиями требований действующего законодательства РФ об участии в выборах будет проводиться с июня 2019 года", - говорится в ответе пресс- службы на запрос ТАСС.

Как напомнили в ведомстве, либерализация законодательства о регистрации политических партий произошла весной 2012 года. В апреле 2012 года вступили в силу принятые поправки, а в мае началась регистрация партий.

На данный момент в России зарегистрированы 64 партии, из которых 33 были зарегистрированы в течение 2012 года. В том числе 63 партии имеют право участвовать в выборах.

По закону Верховный суд по обращению Минюста должен ликвидировать партию, если она в течение семи лет подряд не участвовала в выборах. Под участием в выборах закон подразумевает несколько вариантов: партия выдвинула и зарегистрировала список на выборах в Госдуму, зарегистрировала своего кандидата в президенты, участвовала в губернаторских выборах минимум в 10% всех регионов или в выборах заксобраний не менее чем в 20% субъектов. Если рассматривать муниципальный уровень, то, чтобы избежать ликвидации, партия должна в течение семи лет выдвинуть и зарегистрировать кандидатов на местных выборах более чем в половине регионов страны.

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