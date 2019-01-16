Греф считает цифровизацию эффективным способом борьбы с коррупцией
14:12 16.01.2019 Источник: RNS
Эффективным способом борьбы с коррупцией может стать цифровизация, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на Гайдаровском форуме.
«Если будет прозрачная процессная деятельность, положенная в цифру, с необходимым доступом рынка к этой информации, и когда каждое решение любого чиновника может быть проанализировано экспертным сообществом и выложена оценка этого решения, коррупция начнет исчезать просто как явление», - сказал он.
Греф добавил, что не видит другого способа борьбы, кроме «цифровизации и опрозрачивания». RNS
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