Греф считает цифровизацию эффективным способом борьбы с коррупцией

14:12 Источник: RNS

Эффективным способом борьбы с коррупцией может стать цифровизация, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

«Если будет прозрачная процессная деятельность, положенная в цифру, с необходимым доступом рынка к этой информации, и когда каждое решение любого чиновника может быть проанализировано экспертным сообществом и выложена оценка этого решения, коррупция начнет исчезать просто как явление», - сказал он.

Греф добавил, что не видит другого способа борьбы, кроме «цифровизации и опрозрачивания». RNS