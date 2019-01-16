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Лавров назвал призывы к Сербии выбрать между РФ и ЕС "колониальными повадками" Европы

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14:32 16.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Призывы к Сербии сделать выбор между Евросоюзом и Россией отражают "старые колониальные повадки" Европы, считает глава МИД России Сергей Лавров.

"В Европе считают, что Сербии в конечном итоге придется сделать выбор между Россией и Евросоюзом, - сказал он на большой пресс-конференции по итогам работы в 2018 году, цитируя заданный ему одним из журналистов вопрос. - Это менталитет, который себя давно изжил, он отражает старые колониальные повадки". Лавров напомнил, что аналогичный подход применялся во время первого "майдана" на Украине в 2003 году. "Провокационные подходы, которые отражают великодержавные настроения - это не соответствует тем решениям, которые мы принимали вместе в том же ОБСЕ в рамках отношений между Россией и Евросоюзом", - сказал министр.

Говоря о ситуации в Сербии, Лавров отметил, что ЕС без всякого стеснения требует от Белграда признать независимость Косово и присоединиться к политике ЕС в отношении РФ, в том числе к санкционному режиму. "Это просто неприлично - занимать такие позиции", - считает он. Глава МИД заметил, что единство, которым гордится Евросоюз, все чаще достигается в последнее время по принципу наименьшего знаменателя, "когда меньшинство, агрессивное весьма, требует от других стран занимать позиции, которые в отношении России явно предвзяты и дескриминационны".

Министр посоветовал отказаться от логики, которая предусматривает выбор между РФ и ЕС для Сербии, а вспомнить об идеях единого пространства от Атлантики до Тихого океана. "Мы за то, чтобы возвращаться к этой философии совместного сотрудничества на основе баланса интересов, а не навязывания кому-то одному взглядов, которые вырабатываются достаточно небольшой группой государств", - подчеркнул Лавров.

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