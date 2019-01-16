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Администрация Трампа рассматривает возможности усиления ПРО США

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15:00 16.01.2019 Источник: Газета.Ru

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможности усиления противоракетной обороны в Соединенных Штатах и мире, сообщает U.S. News со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что администрация Трампа, помимо прочих мер, рассматривает возможность запуска в космос спутников, которые будут помогать распознавать и отслеживать цели. В агентстве подчеркнули, что Белый дом скорее всего не будет настаивать на вынесении противоракет в космос.

Также сообщается, что данные планы будут оглашены в четверг, 17 января, когда Пентагон представит планы по развитию ПРО США.

В конце прошлого года сообщалось, что Госдеп разрешил Турции купить ПРО Patriot. Газета.Ru

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