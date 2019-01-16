Миссия ОБСЕ обнаружила взрывчатку на шлюзе водохранилища в Донбассе
15:32 16.01.2019 Источник: РБК
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ обнаружила на шлюзе Мироновского водохранилища квадратные коробки с проводами, военнослужащий рассказал миссии о наличии на шлюзе взрывчатки. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
По данным миссии, два темно-зеленых ящика с подключенными проводами прикреплены к воротам шлюза на Северной стороне Мироновского водохранилища, вблизи КПП украинских вооруженных сил возле поселка Роты (Донецкая область Украины). «Безоружный солдат рассказал СММ о наличии взрывчатки на шлюзе», — говорится в сообщении ОБСЕ.
Как передает «Луганскинформцентр», официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что «военнослужащие ВСУ подтвердили факт минирования шлюзов». Он указал, что взрыв шлюзов водохранилища приведет к повышению уровня воды в реке Лугань и наводнению в населенных пунктах Троицкое, Калиново, Ирмино и Первомайск. РБК
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