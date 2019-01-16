0
0
38
Новости

Миссия ОБСЕ обнаружила взрывчатку на шлюзе водохранилища в Донбассе

Добавить в избранное

15:32 16.01.2019 Источник: РБК

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ обнаружила на шлюзе Мироновского водохранилища квадратные коробки с проводами, военнослужащий рассказал миссии о наличии на шлюзе взрывчатки. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

По данным миссии, два темно-зеленых ящика с подключенными проводами прикреплены к воротам шлюза на Северной стороне Мироновского водохранилища, вблизи КПП украинских вооруженных сил возле поселка Роты (Донецкая область Украины). «Безоружный солдат рассказал СММ о наличии взрывчатки на шлюзе», — говорится в сообщении ОБСЕ.

Как передает «Луганскинформцентр», официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что «военнослужащие ВСУ подтвердили факт минирования шлюзов». Он указал, что взрыв шлюзов водохранилища приведет к повышению уровня воды в реке Лугань и наводнению в населенных пунктах Троицкое, Калиново, Ирмино и Первомайск.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

15:12 16.01.2019
Зубков и три российских бобслеиста дисквалифицированы до декабря 2020 года
0
75
15:00 16.01.2019
Администрация Трампа рассматривает возможности усиления ПРО США
0
82
14:32 16.01.2019
Лавров назвал призывы к Сербии выбрать между РФ и ЕС "колониальными повадками" Европы
0
109
14:12 16.01.2019
Греф считает цифровизацию эффективным способом борьбы с коррупцией
0
149
14:00 16.01.2019
Минюст начнет "отлов" партий, не участвующих в выборах
0
158
13:32 16.01.2019
Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире - Чубайс
0
219
13:20 16.01.2019
Скорую помощь во Владивостоке закидали камнями
0
272
13:05 16.01.2019
Московская область вошла в пятерку лидеров "Рейтинга инновационных регионов России"
0
181
13:00 16.01.2019
Военных моряков США лишили денежного довольствия
0
244
12:32 16.01.2019
Три человека пострадали в результате взрыва на заводе в Ленинградской области
0
226

Возврат к списку