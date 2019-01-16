Путин потребовал расселить весь дом, пострадавший от взрыва газа в Магнитогорске
16:00 16.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому полностью расселить дом в Магнитогорске, в подъезде которого в декабре 2018 года произошел взрыв.
"Жители города обратились ко мне с просьбой расселить весь дом. Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая - 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте", - сказал глава государства.
"Надо пойти навстречу людям и дом расселить", - распорядился Путин.
Новости
- 17:00 16.01.2019
- ЕС согласовал санкции против четырех "офицеров ГРУ", включая подозреваемых по Солсбери
- 16:32 16.01.2019
- Жириновский прокомментировал переговоры РФ с Японией
- 16:12 16.01.2019
- ФСИН опровергает информацию о ВИП-условиях содержания Улюкаева в колонии
- 15:32 16.01.2019
- Миссия ОБСЕ обнаружила взрывчатку на шлюзе водохранилища в Донбассе
- 15:12 16.01.2019
- Зубков и три российских бобслеиста дисквалифицированы до декабря 2020 года
- 15:00 16.01.2019
- Администрация Трампа рассматривает возможности усиления ПРО США
- 14:32 16.01.2019
- Лавров назвал призывы к Сербии выбрать между РФ и ЕС "колониальными повадками" Европы
- 14:12 16.01.2019
- Греф считает цифровизацию эффективным способом борьбы с коррупцией
- 14:00 16.01.2019
- Минюст начнет "отлов" партий, не участвующих в выборах
- 13:32 16.01.2019
- Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире - Чубайс
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать