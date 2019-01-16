ФСИН опровергает информацию о ВИП-условиях содержания Улюкаева в колонии

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ опровергла информацию о ВИП- условиях содержания бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в колонии.

"Информация, опубликованная в ряде СМИ о якобы льготных условиях отбывания наказания осужденным Улюкаевым А. В., не соответствует действительности", - сообщили ТАСС в пресс- службе ФСИН.

"Он содержится в исправительной колонии строгого режима на общих условиях, проживает в одном из отрядов и трудоустроен", - добавил в ФСИН.