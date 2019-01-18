0
0
78
НОВОСТИ

ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске - СМИ

09:00 18.01.2019 Источник: Эхо Москвы

Запрещённая в РФ ИГИЛ, по некоторым данным, взяла на себя ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске. Так, по крайней мере, утверждают группы, отслеживающие активность боевиков в интернете. По данным организации SITE Intelligence Group, свое признание запрещенная в России группировка «Исламское государство» (запрещена на территории РФ) опубликовала на страницах газеты «Аль-Наба». Ее предполагаемый текст, в свою очередь, привел анонимный Telegram-канал Directorate 4, также отслеживающий действия террористов. В материале утверждается, что именно сторонники ИГ (запрещена на территории РФ) заложили взрывчатку в жилой дом и привели ее в действие. 

При этом никаких подробностей, кроме общеизвестных, в статье не приводится. А трехнедельное молчание боевики якобы объясняют опасением за безопасность тех, кто устроил подрыв.

Чуть ранее источники интернет-издания Znak.com и челябинского 74.ru утверждали, что обрушение подъезда дома в Магнитогорске 31 декабря и взрыв «Газели», произошедший на следующий день, связаны между собой. По их данным, в микроавтобусе могли находиться подорвавшие здание террористы. В свою очередь, в Следственном комитете это опровергли. В ведомстве заявили, что причиной обрушения дома стал взрыв бытового газа. Взрыв «Газели» же власти объяснили «неисправностью газового оборудования. 

В результате обрушения жилого дома в Магнитогорске погибли 39 человек. Еще трое стали жертвами взрыва маршрутки. Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:00 18.01.2019
Идею о продаже алкоголя и табака в спецмагазинах поддержали в Минздраве
0
9
19:20 18.01.2019
Специалистов ФРГ и Франции пустят в Керченский пролив
0
20
18:40 18.01.2019
В Норвегии сообщают об аресте российского гражданина, подозреваемого в террористической атаке в Осло
0
23
18:00 18.01.2019
Пять британских министров пригрозили уйти в отставку из-за ситуации с Brexit - СМИ
0
18
17:32 18.01.2019
ВС Нидерландов счел незаконным решение России о банкротстве компании ЮКОС
0
16
17:00 18.01.2019
Информация о спасении второго пилота Су-34 не подтверждается - МО РФ
0
66
16:32 18.01.2019
США могут обогнать Россию и Саудовскую Аравию по добыче нефти к середине 2019 года
0
62
16:12 18.01.2019
На магистральном газопроводе в Ленинградской области произошел взрыв - источник
0
126
16:00 18.01.2019
Эксперимент по печати живой ткани в космосе признан успешным
0
57
15:32 18.01.2019
Рада фактически разрешила радикалам захватывать храмы УПЦ - Медведчук
0
51

Возврат к списку