ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске - СМИ

09:00 Источник: Эхо Москвы

Запрещённая в РФ ИГИЛ, по некоторым данным, взяла на себя ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске. Так, по крайней мере, утверждают группы, отслеживающие активность боевиков в интернете. По данным организации SITE Intelligence Group, свое признание запрещенная в России группировка «Исламское государство» (запрещена на территории РФ) опубликовала на страницах газеты «Аль-Наба». Ее предполагаемый текст, в свою очередь, привел анонимный Telegram-канал Directorate 4, также отслеживающий действия террористов. В материале утверждается, что именно сторонники ИГ (запрещена на территории РФ) заложили взрывчатку в жилой дом и привели ее в действие.

При этом никаких подробностей, кроме общеизвестных, в статье не приводится. А трехнедельное молчание боевики якобы объясняют опасением за безопасность тех, кто устроил подрыв.

Чуть ранее источники интернет-издания Znak.com и челябинского 74.ru утверждали, что обрушение подъезда дома в Магнитогорске 31 декабря и взрыв «Газели», произошедший на следующий день, связаны между собой. По их данным, в микроавтобусе могли находиться подорвавшие здание террористы. В свою очередь, в Следственном комитете это опровергли. В ведомстве заявили, что причиной обрушения дома стал взрыв бытового газа. Взрыв «Газели» же власти объяснили «неисправностью газового оборудования.

В результате обрушения жилого дома в Магнитогорске погибли 39 человек. Еще трое стали жертвами взрыва маршрутки. Эхо Москвы