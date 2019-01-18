0
0
76
НОВОСТИ

Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей

09:05 18.01.2019 Источник: Газета.Ru

В Грозном Заводской районный суд удовлетворил иск прокуратуры Чечни к «Газпром межрегионгаз Грозный», сообщается на сайте прокуратуры.

Прокуратура провела проверку и установила, что компания, нарушая закон и внутриведомственный приказ, не составляла документы, необходимые для списания долгов с жителей города. В результате долг стало невозможно взыскать «в силу истечения сроков исковой давности».

«В результате незаконного бездействия ответчика нереальная к взысканию задолженность населения за природный газ, превышающая 9 млрд. руб., в установленном порядке не была списана», — говорится в сообщении.

Суд обязал ответчика списать задолженность для населения. Газета.Ru


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:00 18.01.2019
Идею о продаже алкоголя и табака в спецмагазинах поддержали в Минздраве
0
9
19:20 18.01.2019
Специалистов ФРГ и Франции пустят в Керченский пролив
0
20
18:40 18.01.2019
В Норвегии сообщают об аресте российского гражданина, подозреваемого в террористической атаке в Осло
0
23
18:00 18.01.2019
Пять британских министров пригрозили уйти в отставку из-за ситуации с Brexit - СМИ
0
18
17:32 18.01.2019
ВС Нидерландов счел незаконным решение России о банкротстве компании ЮКОС
0
16
17:00 18.01.2019
Информация о спасении второго пилота Су-34 не подтверждается - МО РФ
0
66
16:32 18.01.2019
США могут обогнать Россию и Саудовскую Аравию по добыче нефти к середине 2019 года
0
62
16:12 18.01.2019
На магистральном газопроводе в Ленинградской области произошел взрыв - источник
0
126
16:00 18.01.2019
Эксперимент по печати живой ткани в космосе признан успешным
0
57
15:32 18.01.2019
Рада фактически разрешила радикалам захватывать храмы УПЦ - Медведчук
0
51

Возврат к списку