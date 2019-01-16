ЕС согласовал санкции против четырех "офицеров ГРУ", включая подозреваемых по Солсбери

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы 28 стран Евросоюза согласовали введение санкций против четырех лиц, которых сообщество называет "офицерами ГРУ" (Главного управления (ГУ, бывшего ГРУ) Генштаба ВС РФ). Среди них - подозреваемые в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов. Об этом корр. ТАСС сообщил в среду источник в Совете ЕС.

"Послы договорились включить в черный список четырех офицеров ГРУ, включая двух подозреваемых в атаке в Солсбери", - сказал он.

Имена остальных двух человек дипломат не назвал. Они станут известны после того, как Совет ЕС утвердит решение послов. "Как ожидается, министры иностранных дел утвердят это решение 21 января, на плановом заседании Совета ЕС в Брюсселе", - добавил он.

Таким образом, четверо россиян и пятеро сирийцев станут первыми фигурантами черного списка Евросоюза в рамках нового режима введения ограничительных мер в отношении тех, кто, по мнению ЕС, ответственен за производство и применение химического оружия.