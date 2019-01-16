0
0
45
Новости

ЕС согласовал санкции против четырех "офицеров ГРУ", включая подозреваемых по Солсбери

Добавить в избранное

17:00 16.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы 28 стран Евросоюза согласовали введение санкций против четырех лиц, которых сообщество называет "офицерами ГРУ" (Главного управления (ГУ, бывшего ГРУ) Генштаба ВС РФ). Среди них - подозреваемые в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов. Об этом корр. ТАСС сообщил в среду источник в Совете ЕС.

"Послы договорились включить в черный список четырех офицеров ГРУ, включая двух подозреваемых в атаке в Солсбери", - сказал он.

Имена остальных двух человек дипломат не назвал. Они станут известны после того, как Совет ЕС утвердит решение послов. "Как ожидается, министры иностранных дел утвердят это решение 21 января, на плановом заседании Совета ЕС в Брюсселе", - добавил он.

Таким образом, четверо россиян и пятеро сирийцев станут первыми фигурантами черного списка Евросоюза в рамках нового режима введения ограничительных мер в отношении тех, кто, по мнению ЕС, ответственен за производство и применение химического оружия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

16:32 16.01.2019
Жириновский прокомментировал переговоры РФ с Японией
0
75
16:12 16.01.2019
ФСИН опровергает информацию о ВИП-условиях содержания Улюкаева в колонии
0
99
16:00 16.01.2019
Путин потребовал расселить весь дом, пострадавший от взрыва газа в Магнитогорске
0
101
15:32 16.01.2019
Миссия ОБСЕ обнаружила взрывчатку на шлюзе водохранилища в Донбассе
0
188
15:12 16.01.2019
Зубков и три российских бобслеиста дисквалифицированы до декабря 2020 года
0
189
15:00 16.01.2019
Администрация Трампа рассматривает возможности усиления ПРО США
0
178
14:32 16.01.2019
Лавров назвал призывы к Сербии выбрать между РФ и ЕС "колониальными повадками" Европы
0
211
14:12 16.01.2019
Греф считает цифровизацию эффективным способом борьбы с коррупцией
0
221
14:00 16.01.2019
Минюст начнет "отлов" партий, не участвующих в выборах
0
225
13:32 16.01.2019
Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире - Чубайс
0
292

Возврат к списку