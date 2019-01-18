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США могут отменить пошлины на товары из Китая - WSJ

10:00 18.01.2019 Источник: Коммерсант.ru

Администрация США рассматривает возможность отмены импортных пошлин на китайские товары, чтобы «дать Пекину стимул пойти на уступки» в торговых переговорах, <a href="https://www.wsj.com/articles/u-s-weighs-lifting-china-tariffs-to-hasten-trade-deal-calm-markets-11547754006?mod=hp_major_pos7" >сообщает</a> The Wall Street Journal. По словам источников газеты, идея отмены части или всех тарифов принадлежит главе Минфина США <b>Стивену Мнучину</b>, который озвучил свое предложение на нескольких стратегических совещаниях. <a href="https://www.kommersant.ru/doc/3855993?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" >Коммерсантъ</a>

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