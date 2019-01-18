США могут отменить пошлины на товары из Китая - WSJ
10:00 18.01.2019 Источник: Коммерсант.ru
Администрация США рассматривает возможность отмены импортных пошлин на китайские товары, чтобы «дать Пекину стимул пойти на уступки» в торговых переговорах, <a href="https://www.wsj.com/articles/u-s-weighs-lifting-china-tariffs-to-hasten-trade-deal-calm-markets-11547754006?mod=hp_major_pos7" >сообщает</a> The Wall Street Journal. По словам источников газеты, идея отмены части или всех тарифов принадлежит главе Минфина США <b>Стивену Мнучину</b>, который озвучил свое предложение на нескольких стратегических совещаниях. <a href="https://www.kommersant.ru/doc/3855993?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" >Коммерсантъ</a>
24smi.org
Загрузка...
Новости
- 20:00 18.01.2019
- Идею о продаже алкоголя и табака в спецмагазинах поддержали в Минздраве
- 19:20 18.01.2019
- Специалистов ФРГ и Франции пустят в Керченский пролив
- 18:40 18.01.2019
- В Норвегии сообщают об аресте российского гражданина, подозреваемого в террористической атаке в Осло
- 18:00 18.01.2019
- Пять британских министров пригрозили уйти в отставку из-за ситуации с Brexit - СМИ
- 17:32 18.01.2019
- ВС Нидерландов счел незаконным решение России о банкротстве компании ЮКОС
- 17:00 18.01.2019
- Информация о спасении второго пилота Су-34 не подтверждается - МО РФ
- 16:32 18.01.2019
- США могут обогнать Россию и Саудовскую Аравию по добыче нефти к середине 2019 года
- 16:12 18.01.2019
- На магистральном газопроводе в Ленинградской области произошел взрыв - источник
- 16:00 18.01.2019
- Эксперимент по печати живой ткани в космосе признан успешным
- 15:32 18.01.2019
- Рада фактически разрешила радикалам захватывать храмы УПЦ - Медведчук
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать