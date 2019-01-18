Герцог Филипп Эдинбургский попал в автомобильную аварию
10:05 18.01.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп попал в дорожную аварию, сообщил Букингемский дворец.
Сообщается, что 97-летний герцог Эдинбургский не пострадал в инциденте, который произошел неподалеку от королевского Сандрингемского дворца в графстве Норфолк.
Букингемский дворец сообщил, что авария произошла с участием еще одного автомобиля, а на месте происшествия работает полиция.
Принц Филипп сам находился за рулем автомобиля Range Rover. Инцидент произошел, когда он выезжал на трассу А149. По словам очевидцев, в результате аварии автомобиль герцога перевернулся.
Очевидцы также рассказали, что помогли ему выбраться из машины. Он был в сознании, но изрядно шокирован случившимся, сообщает корреспондент Би-би-си Николас Уитчелл. Герцог Эдинбургский смог покинуть место происшествия без посторонней помощи.
Также, как рассказал Уитчелл, двум людям, находившимся в другом автомобиле, была оказана медицинская помощь. Они получили небольшие травмы.
Сам герцог был доставлен в Сандрингемский дворец, где его осмотрел врач, который подтвердил, что принц Филипп не получил никаких травм. Королева и герцог Эдингбургский находятся в Сандрингемском дворце с Рождества.
Герцог отошел от дел и перестал выполнять церемониальные обязанности в августе 2017 года. Русская служба Би-би-си
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