Полиция подтвердила задержание в России Лесли и Рыбки по делу об организации проституции
10:20 18.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
<p>Столичная полиция подтвердила задержание в аэропорту Шереметьево Алекса Лесли и Насти Рыбки по делу об организации проституции. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МВД по Москве.</p>
<p>"В рамках производства по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 240 УК РФ ("Вовлечение в занятие проституцией"), в аэропорту Шереметьево были задержаны трое граждан Российской Федерации и гражданка Республики Беларусь, прибывшие авиарейсом из Королевства Таиланд", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время они доставляются в подразделение полиции для проведения следственных действий.</p>
<p>Ранее сообщалось, что, помимо гражданки Белоруссии Анастасии Вашукевич и россиянина Александра Кириллова, известных как Настя Рыбка и Алекс Лесли, задержаны еще два человека.</p>
<p>10 иностранцев - преимущественно россияне и белорусы - были взяты под стражу в Таиланде в феврале 2018 года за незаконное проведение в курортном городе Паттайе секс- тренинга. Одними из организаторов мероприятия, участие в котором принимали более 40 российских туристов, являлись Алекс Лесли и Настя Рыбка. Они также обвинялись в нелегальной трудовой деятельности в королевстве, за которую предусмотрено наказание в виде лишения свободы до двух лет и (или) штрафа в размере до 100 тысяч батов (более 3 тысяч долларов).</p>
<p>В апреле 2018 года суд Паттайи оправдал семерых фигурантов дела о нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда, включая Кириллова и Вашукевич, так как их вина не была доказана. До последнего времени они оставались под стражей, поскольку проходили подозреваемыми по делу о проведении секс-тренинга.</p>
<p>15 января все обвиняемые признали себя виновными в нелегальной организации секс-тренингов и были приговорены судом к условным срокам заключения. После этого они были отправлены в центр временного содержания в Бангкок, где ожидали депортации в Россию и Белоруссию.</p>
24smi.org
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