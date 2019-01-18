Два Су-34 столкнулись над Татарским проливом в Хабаровском крае
10:32 18.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
<p>Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах региона.</p>
<p>"По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом. Недалеко от поселка Нельма Советско- Гаванского района пропали с радаров два Су-34, предположительно они столкнулись в воздухе", - сказал источник.</p>
<p>Один из двух столкнувшихся на Дальнем Востоке истребителей-бомбардировщиков Су-34 после катапультирования экипажа упал в море, второй самолет может вернуться на базу, сообщил в пятницу ТАСС источник в силовых структурах региона.</p>
<p>"Один из столкнувшихся Су-34 упал в море, его экипаж катапультировался. Судьба второго самолета не известна, ожидают, что он может вернуться на базу", - сказал собеседник агентства.</p>
<p>Он добавил, что статус обоих экипажей пока не ясен.</p>
24smi.org
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