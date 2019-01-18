Версия взрыва газа остается приоритетной в расследовании трагедии в Магнитогорске - СК
11:05 18.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
<p>Следователи не обнаружили следов взрывчатки на месте обрушения части дома в Магнитогорске, версия взрыва газа остается приоритетной, сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ<b> Светлана Петренко</b>.</p>
<p>"С самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии. На сегодняшний день приоритетной остается версия взрыва бытового газа. Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено", - сказала она.</p>
<p>Петренко подчеркнула, что выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств. "Поэтому предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира", - заявила представитель СК.</p>
<p>По ее словам, в рамках уголовного дела назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая и пожарно-техническая. Кроме того, по- прежнему ведется сбор других доказательств, допрашиваются свидетели, очевидцы и потерпевшие.</p>
<p>Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисковая операция была завершена 3 января.</p>
24smi.org
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