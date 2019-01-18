Санкции США не смогут остановить "Северный поток-2" - глава МИД ФРГ
11:32 18.01.2019
<p>Глава МИД Германии<b> Хайко Маас</b> считает, что американские санкции не могут остановить проект "Северный поток — 2". Об этом он заявил агентству DPA.</p>
<p>— Никто не остановит его... Санкции США не приведут к тому, что проект не будет осуществляться, — отметил министр.</p>
<p>По его словам, ограничительные меры со стороны Вашингтона могут привести к выходу из проекта германских компаний, но тогда Россия в одиночку реализует его. <a href="https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1186417/ghlava_mid_ghiermanii_schitaiet_chto_nikto_nie_smozhiet_ostanovit_sieviernyi_potok_--_2?&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" >Life.ru</a></p>
24smi.org
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