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НОВОСТИ

Санкции США не смогут остановить "Северный поток-2" - глава МИД ФРГ

11:32 18.01.2019

<p>Глава МИД Германии<b> Хайко Маас</b> считает, что американские санкции не могут остановить проект "Северный поток — 2". Об этом он заявил агентству DPA.</p>

<p>— Никто не остановит его... Санкции США не приведут к тому, что проект не будет осуществляться, — отметил министр.</p>

<p>По его словам, ограничительные меры со стороны Вашингтона могут привести к выходу из проекта германских компаний, но тогда Россия в одиночку реализует его.  <a href="https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1186417/ghlava_mid_ghiermanii_schitaiet_chto_nikto_nie_smozhiet_ostanovit_sieviernyi_potok_--_2?&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" >Life.ru</a></p>

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