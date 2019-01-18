Один из столкнувшихся самолетов Су-34 вернулся на базу - источник

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из столкнувшихся в воздухе на Дальнем Востоке самолетов Су-34 вернулся на базу, сообщил в пятницу ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Один из столкнувшихся самолетов на одном двигатели сел на базу в Хурбе. Один пропал над морем. Информации об экипаже пока нет", - сказал собеседник агентства.