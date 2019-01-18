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Трамп отменил поездку на форум в Давосе из-за шатдауна

12:20 18.01.2019 Источник: Газета.Ru

<p>Президент США<b> Дональд Трамп </b>отменил поездку американской делегации на Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома <b>Сару Сандерс</b>.</p>

<p>Отмечается, что такое решение было принято из-за шатдауна — временной приостановки финансирования федеральных учреждений, в связи с тем, что бюджет не был утвержден.</p>

<p>Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп перенес зарубежное турне спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.  <a href="https://www.gazeta.ru/business/news/2019/01/18/n_12533593.shtml?updated" >Газета.Ru</a></p>

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