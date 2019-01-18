Военные спасли второго летчика Су-34, состояние удовлетворительное - МО РФ
12:32 18.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
<p>Вертолет Минобороны РФ спас второго летчика истребителя-бомбардировщика Су-34, потерпевшего аварию в Японском море. Об этом в пятницу сообщил в Миноброны России.</p>
<p>"Вертолетчиками Восточного военного округа обнаружен второй пилот. С первого захода экипаж вертолета завис над индивидуальным спасательным плотом, и летчик был поднят на борт вертолета. Состояние летчика удовлетворительное", - сказали в российском военном ведомстве.</p>
24smi.org
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