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Все федеральные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля на 4,3%

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17:12 16.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все федеральные ежемесячные денежные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля 2019 года на 4,3%. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании правительства.

"С 1 февраля будут проиндексированы на фактический уровень инфляции за 2018 год все федеральные ежемесячные денежные выплаты, это 4,3%. Росстат уже опубликовал данные. На это будет потрачено дополнительно 25 млрд рублей. Финансовую поддержку в увеличенном размере получат более 15 млн наших граждан", - сказала Голикова.

К федеральным, в частности, относится ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая территориальными органами Пенсионного фонда России ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, инвалидам, включая детей инвалидов, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, а также лицам, пострадавшим в результате воздействия радиации.

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