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"Газпром" обжалует решение суда о списании долга за газ жителям Чечни на 9 млрд рублей

13:05 18.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

<p>"Газпром межрегионгаз" намерен обжаловать решение суд о списании задолженности населения Чеченской республики за газ в размере 9 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС представитель "Газпром межрегионгаза".</p>

<p>"Мы будем обжаловать данное решение. Поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых бы следовало, что данная задолженность безнадежная", - сказал он.</p>

<p>Ранее районный суд Грозного обязал "Газпром межрегионгаз Грозный" списать задолженность населения за газ в размере 9 млрд рублей. Согласно сообщению прокуратуры республики, проведенной прокуратурой региона проверкой установлено, что ответчиком вопреки требованиям законодательства и внутриведомственного приказа документы, необходимые для списания дебиторской задолженности населения, которая в силу истечения сроков исковой давности стала безнадежной к взысканию, не составлялись. В нем отмечается, что в результате незаконного бездействия ответчика нереальная к взысканию задолженность населения за природный газ, превышающая 9 млрд рублей, в установленном порядке не была списана.</p>

<p>По данным прокуратуры, требования оплатить коммунальные долги создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения.</p>

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