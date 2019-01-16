Украинский шпион выдворен из России с запретом на въезд в страну в течение 20 лет
17:32 16.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники управления ФСБ по Воронежской области задержали агента Службы безопасности Украины, который собирал информацию о численности и передвижении российских воинских частей. Он выдворен из России с запретом въезжать в страну в течение 20 лет, сообщила в своем релизе пресс-служба ведомства.
"УФСБ России по Воронежской области разоблачен агент Службы безопасности Украины Каплун Леонид Игоревич, 1987 года рождения. После задержания он выдворен за пределы Российской Федерации, ему закрыт въезд в страну на 20 лет", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, Каплун, получивший от завербовавшего его украинского разведчика прозвище "Рыжий", не успел сделать все, что от него хотели как от работника поезда Киев - Севастополь. "Ему поручили собрать и передать украинской сп+ецслужбе информацию о дислокации российских воинских частей, передвижениях российской военной техники на территории Республики Крым, а также о численном составе сотрудников на российском автомобильном пункте пропуска "Армянск", - говорится в сообщении УФСБ по Воронежской области.
Но Каплун ничего не успел сделать, поэтому его действия не подпали под статью 276 УК РФ ("Шпионаж"), уголовное дело возбуждено не было.
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