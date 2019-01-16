0
0
112
Новости

Путин не увидел "ничего необычного" в росте цен в начале 2019 года

Добавить в избранное

18:00 16.01.2019 Источник: РБК

Президент России Владимир Путин не увидел «ничего необычного» в росте цен в начале 2019 года, однако на совещании попросил чиновников правительства контролировать ситуацию с инфляцией, передает корреспондент РБК.

«Ничего там такого неожиданного [с инфляцией], я понимаю, не происходит. Тем не менее есть вопросы, требующие дополнительного внимания с вашей стороны, имею в виду плановые показатели», — обратился Путин к вице-премьеру Антону Силуанову и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Президент добавил, что инфляцию должна эффективно контролировать Федеральная антимонопольная служба.

Из-за повышения НДС рост цен за первую неделю 2019 года составил 0,5% (по данным Росстата), что сопоставимо с месячным ростом в 2018 году.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

18:40 16.01.2019
США подтвердили гибель четырех американских военнослужащих при теракте в Манбидже
0
18
17:32 16.01.2019
Украинский шпион выдворен из России с запретом на въезд в страну в течение 20 лет
0
127
17:12 16.01.2019
Все федеральные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля на 4,3%
0
155
17:00 16.01.2019
ЕС согласовал санкции против четырех "офицеров ГРУ", включая подозреваемых по Солсбери
0
181
16:32 16.01.2019
Жириновский прокомментировал переговоры РФ с Японией
0
221
16:12 16.01.2019
ФСИН опровергает информацию о ВИП-условиях содержания Улюкаева в колонии
0
201
16:00 16.01.2019
Путин потребовал расселить весь дом, пострадавший от взрыва газа в Магнитогорске
0
198
15:32 16.01.2019
Миссия ОБСЕ обнаружила взрывчатку на шлюзе водохранилища в Донбассе
0
283
15:12 16.01.2019
Зубков и три российских бобслеиста дисквалифицированы до декабря 2020 года
0
270
15:00 16.01.2019
Администрация Трампа рассматривает возможности усиления ПРО США
0
250

Возврат к списку