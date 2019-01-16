Путин не увидел "ничего необычного" в росте цен в начале 2019 года

18:00 Источник: РБК

Президент России Владимир Путин не увидел «ничего необычного» в росте цен в начале 2019 года, однако на совещании попросил чиновников правительства контролировать ситуацию с инфляцией, передает корреспондент РБК.

«Ничего там такого неожиданного [с инфляцией], я понимаю, не происходит. Тем не менее есть вопросы, требующие дополнительного внимания с вашей стороны, имею в виду плановые показатели», — обратился Путин к вице-премьеру Антону Силуанову и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Президент добавил, что инфляцию должна эффективно контролировать Федеральная антимонопольная служба.

Из-за повышения НДС рост цен за первую неделю 2019 года составил 0,5% (по данным Росстата), что сопоставимо с месячным ростом в 2018 году.