Путин заявил, что РФ не намерена вмешиваться в церковные процессы на Украине
07:15 16.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не намерена вмешиваться в церковные процессы на Украине, но предупреждает об опасности попыток придания легитимности раскольнической церкви, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью сербской газете "Вечерние новости" в преддверии своего визита в Белград.
"Разумеется, Россия не намерена вмешиваться в церковные процессы, тем более на территории соседнего суверенного государства. Но мы видим, какую опасность, в том числе и для мирового православия, представляют подобные эксперименты и грубое вмешательство государства в религиозную деятельность", - сказал президент РФ.
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