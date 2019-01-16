США подтвердили гибель четырех американских военнослужащих при теракте в Манбидже
18:40 16.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США подтвердили гибель четырех американских военнослужащих в результате взрыва в сирийском городе Манбидж. Об этом сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на официальный американский источник.
Еще трое американских военных были ранены в результате взрыва, отметил американский официальный представитель.
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