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США подтвердили гибель четырех американских военнослужащих при теракте в Манбидже

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18:40 16.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США подтвердили гибель четырех американских военнослужащих в результате взрыва в сирийском городе Манбидж. Об этом сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на официальный американский источник.

Еще трое американских военных были ранены в результате взрыва, отметил американский официальный представитель.

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