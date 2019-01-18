В Вашингтоне арестована иранская журналистка - телеканал
08:30 16.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Журналистка иранского телеканала "Пресс-ТВ" Марзие Хашеми задержана в Вашингтоне. Об этом говорится в сообщении телеканала, размещенном в среду в "Твиттере".
"Нас проинформировали, что журналистка и ведущая новостей на "Пресс-ТВ" Марзие Хашеми арестована и помещена под стражу в Вашингтоне. Причины ее задержания остаются неясными", - указано в сообщении. Отмечается, что на данный момент никаких официальных обвинений журналистке не предъявлено.
24smi.org
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